Lady Diana, la rivelazione dopo 23 anni: “Queste le sue ultime parole”

Dopo ventitré anni da quel drammatico 31 luglio, il poliziotto che per primo accorse a soccorrere Lady Diana rivela quali furono le sue ultime parole.

Era il 31 luglio 1997, quando Lady Diana moriva in un terribile incidente stradale del quale non furono mai spiegate le cause. L’unico sopravvissuto di quell’immane tragedia, la guardia del corpo della principessa, riscontrò un danno permanente della memoria e non fu in grado di testimoniare. Nonostante questo, egli rivelò di aver sentito la principessa lamentarsi a bassa voce e chiamare come poteva il compagno Dodi. Un chiaro segno che Lady D fosse ancora viva subito dopo l’impatto. A confermarlo è adesso un poliziotto, che dopo ventitré anni ha deciso di raccontare quali furono le ultime parole della “principessa del popolo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Regina Elisabetta: lo chef svela il menu giornaliero della sovrana

Lady Diana, dopo l’impatto era ancora viva

Si chiama Régis Farcy e fu uno dei primi soccorritori di Lady D la notte dell’incidente. “La scena era apocalittica -ha ricordato- le luci al neon del sottopasso davano un colore pallido”. Poi ha detto di aver scorto i corpi senza vita dell’autista e di Dodi Al-Fayed (compagno di Diana), e quello privo di sensi della sua guardia del corpo, Trevor Rees Jones. Jones aveva battuto la testa ed aveva un occhio fuori dall’ordita, ma ciò che colpì fin da subito Farcy fu il corpo di una donna bionda alla quale un pompiere stava fornendo ossigeno. Diana aveva gli occhi aperti ed era semi-cosciente, ha detto “Oh mio Dio, cosa è successo?” e poi ha perso i sensi. Solo più tardi si scoprirà che a colpirla è stato un arresto cardiaco. La principessa morirà solo poche ore dopo, a causa di un’emorragia interna.

Sembra che la scomparsa di Lady Diana sia destinata a rimanere un tragico mistero. Mistero che tuttavia ancora si infittisce e si colora di nuovi dettagli, in grado di far parlare dell’amata principessa anche a più di vent’anni dalla sua morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mango, due famosi artisti lo omaggiano con la cover di un suo vecchio successo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter