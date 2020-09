Laura Chiatti in uno scatto scanzonato e insieme sensuale su Instagram, l’attrice gioca con l’obiettivo e provoca: inizia la ‘tempesta’

E’ stata negli ultimi anni una delle attrici italiane più apprezzate. Si avvia adesso verso l’età della maturità, ma mantiene una bellezza notevole e genuina. Laura Chiatti, 38 anni compiuti a luglio, è molto attiva sui social e in questa estate ha postato diversi scatti che hanno fatto la felicità dei fan. E’ una Laura però molto diversa rispetto a come la ricordavamo qualche anno fa. C’è stato innanzitutto un cambio di look, con capelli più scuri rispetto alla chioma bionda di quando ha debuttato sulle scene. E poi, la vita ormai molto spesso dedicata alla famiglia. Con il marito, Marco Bocci, ha avuto due figli, Enea e Pablo, che l’hanno spinta a una scelta d’amore. Il suo lavoro è passato in secondo piano e adesso lavora saltuariamente, scegliendo i ruoli ed evitando lavori che possano tenerla troppo a lungo lontana da casa.

Laura Chiatti, divina e provocante in vasca da bagno