Loredana Lecciso un fisico da urlo, Al Bano gongola: che schianto – FOTO

Loredana Lecciso appare in splendida forma in costume, la compagna di Al Bano mette in mostra un fisico davvero da urlo

Nei primi anni Duemila, è stata uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo. Salita agli onori delle cronache per la sua relazione con Al Bano, ha guadagnato una certa notorietà , con diverse apparizioni in televisione. La relazione con il cantante, nonostante alcuni alti e bassi, procede da circa un ventennio e ora i due, che hanno due figli – Jasmine e Albano Junior – sarebbero finalmente pronti per convolare a nozze. Parliamo di Loredana Lecciso, che ha compiuto da pochi giorni 48 anni e nonostante l’avanzare della carta d’identità resta una donna di una bellezza indiscutibile.

Loredana Lecciso, scollatura super in costume: che meraviglia