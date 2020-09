Clamoroso, Alessia Marcuzzi sveste i panni di conduttrice: tutta colpa di De Martino

La Mediaset lancia la bomba su Alessia Marcuzzi, che decide di alzare i remi in barca dopo l’incontro clandestino con De Martino: “Non conduco più”

Attorniata dalle vicende Gossip e del triangolo amoroso con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la Mediaset mette in discussione la candidatura di Alessia Marcuzzi, in qualità di presentatrice di un programma ben noto.

Una scelta che fa scattare il “fuoco” della curiosità ai fan dell’amatissima 47enne romana, che dichiara di non voler far parte più di un palinsesto televisivo, protagonista della sua scalata alla gloria, a causa delle vicende amorose che la avvolgono in un vortice senza via d’uscita.

Nessuno si aspettava un fulmine a ciel sereno così roboante, da parte degli addetti al pettegolezzo nazionale, proprio quando Alessia era in procinto di ritornare a riscattare le sue ambizioni con la conduzione di Temptation Island.

Alessia è stata al centro del ciclone mediatico per un’estate intera, a causa della “scappatella” clandestina con Stefano De Martino, in stato “fuggitivo” dalle grinfie della showgirl argentina Belen. Ma le ultime immagini legate alla sua vita personale ritraggono l’amore incondizionato per suo marito, Paolo Calabresi, allontanando qualsiasi fantasma sospetto sul ballerino napoletano.

Alessia Marcuzzi non si dà pace: “Vado avanti come ho sempre fatto”