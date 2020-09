Maria De Filippi fa la spesa al supermercato come tutti noi

Maria De Filippi fa la spesa al supermercato come se nulla fosse, come se non fosse la regina indiscussa della tv italiana

La De Filippi, che si trova ad Orbetello per le vacanze estive, è stata beccata al supermercato a fare la spesa come chiunque. Compra cibi sani, pesce fresco e frutta fresca e lo fa indossando i guanti e mascherina, come da regole stabilite contro la diffusione del coronavirus. D’altronde è risaputo che la De Filippi sia molto sensibile ai problemi di salute. Aveva infatti raccontato che il suo primo numero in rubrica è quello del primario di rianimazione e a seguire altri numeri di medici specialisti. Inoltre aveva affermato di portare in borsa un pulsometro per misurare il battito e la saturazione.

La conduttrice soffre d’ipocondria e questo genera stati d’ansia e attacchi di panico, che però Maria ha imparato a curare e gestire. La pandemia ha aumentato lo stato di ansia di molte persone che soffrono d’ipocondria, pertanto anche Maria probabilmente non sta vivendo un periodo tranquillo. Ed ecco perché rispetta così attentamente le regole anticovid nonostante i casi siano scesi, e questa estate i morti sono stati davvero pochissimi. Lei stessa aveva confidato che non è stato un periodo facile per lei, e che ha fatto 6 test sierologici e attuato ogni misura possibile contro il virus.

Maria De Filippi in perfetta forma al supermercato

Maria oltre che ad apparire con guanti e mascherina, appare anche con un fisico atletico e slanciato. Nonostante i suoi 58 anni, è in splendida forma fisica infatti a fare la spesa ci va con jeans corti e una camicia estiva. Per tenersi così in forma la conduttrice fa molto sport ed evita alcolici e alcuni cibi, tra cui i dolci. Pratica il tennis come sport, che per lei è una vera passione. Inoltre Maria si sta tenendo in forma anche per il ritorno in tv che avverrà lunedì 7 settembre. Data in cui ricomincia uno dei programmi della De Filippi, più amati dagli italiani Uomini e Donne.

Maria ha anche registrato recentemente le nuove puntate di Tu si que vales, con i suoi compagni di viaggio Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Sabrina Ferrilli e Belen Rodriguez.

