Melissa Satta: felpa e slip in spiaggia, gambe e piedi da sogno – Foto

Melissa Satta da sogno in spiaggia: con la felpa e la gambe e i piedi lasciati scoperti, la moglie di Boateng è un vero spettacolo, foto.

Visualizza questo post su Instagram An other 📷 from my cover story with @grazia_it Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 2 Set 2020 alle ore 7:45 PDT

Melissa Satta da sogno nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Con gli occhi chiusi, seduta su un’imbarcazione di salvataggio, con una felpa indossata sul costume, incanta lasciando scoperte le gambe e i piedi su cui troneggiano anche dei sensuali tatuaggi.

Dopo aver trascorso le vacanze nella sua Sardegna, la Satta è tornata a Milano e, nostalgica delle giornate trascorse in spiaggia, condivide la foto che vedete qui in alto con cui i fans sono impazziti per la perfezione delle gambe e dei piedi.

“La più bella tra tutte“, le scrive un fan a cui altri utenti aggiungono – “Sempre la numero uno”, “Bellissima”, “Adoro i tuoi piedi”, “Stupenda creatura”.

