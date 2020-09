Nicole Minetti esplosiva: il bikini striminzito lascia vedere tutto – FOTO

Nicole Minetti inebria i suoi fan con uno scatto in bikini che lascia vedere le curve mozzafiato dell’ex politica.

Sdraiata e con lo sguardo riposto altrove, così si presenta Nicole Minetti su Instagram in questo selfie appena condiviso sul social. I commenti di apprezzamento, quasi tutti provenienti dal genere maschile, non tardano ad arrivare. La bellezza della Minetti è senza tempo; guardando il suo viso e la sua sensualità non sembra che siano passati 10 anni da quando aveva assunto la carica di Consigliera Regionale lombarda. All’epoca, aveva 25 anni ed era una delle principali fantasie erotiche degli uomini.

Nicole Minetti, dalla Tv a Consigliera della Regione

Classe 1985, dopo aver conseguito a Milano la Laurea in Scienze delle professioni sanitarie, entra nel mondo dello spettacolo. Il suo esordio in Tv avviene nel 2008 come valletta nel programma Scorie, in onda su Rai Due in seconda serata e presentato da Nicola Savino. Dopo qualche esperienza in Rai, approda a Mediaset e precisamente su Italia 1 dove partecipa al programma Colorado nel 2009 come Hit Model. Nel 2010 diventa Consigliere Regionale in Lombardia, ma ben presto la Minetti viene indagata per il caso di Ruby Rubacuori con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione. Il processo condannerà la Minetti a 5 anni di reclusione, la Corte d’Appello riduce la condanna a 3 anni. Nel 2019 la condanna definitiva a 2 anni e 10 mesi.

La quotidianità di Nicole Minetti adesso è cambiata: lontana dal mondo della televisione e della politica, si dedica ad una nuova vita che la stessa immortala periodicamente sui social, spesso in costume a godersi un bagno in piscina.

