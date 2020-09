La panna da cucina fa lievitare la bontà e non solo: le alternative

I suggeritori di panna da cucina sono precursori del gusto più delizioso nella casistica dei pranzi quotidiani. Questo ingrediente tuttavia non è un alleato della salute

Al pari di altri ingredienti adibiti a stuzzicare la prelibatezza del pranzo quotidiano c’è senza ombra di dubbio la panna da cucina.

Quando decidiamo di associare la nostra giornata ad un pranzo più “scorretto”, lontano dal solito legume dietetico, piuttosto che da una zuppa dimagrante, ecco che la classica “carbonara” o il salmone affummicato sono pronti ad affollarci il pensiero di dover ricorrere a questo speciale ingrediente.

L’aroma della cipolla o di qualche spezia culinaria affine, il più delle volte non basta a saziare il nostro fabbisogno. Ecco perchè ricorriamo, spesso, a ricette prelibate come la panna da cucina, che per gli addetti all’alimentazione corretta non è propriamente un alleato per la nostra salute.

La panna da cucina non è sicuramente quella da montare per i dolci, più calorica e “straziante” per il nostro stomaco. Ma in ogni caso va evitata se possibile con qualche alternativa di “lusso” ipocalorica.

Le valide alternative alla panna da cucina

Prima di arrivare ad un compromesso alimentare, in assenza di alternative delle cosiddette ricette “speziate” da aggiungere alla pasta o ad un risotto, la panna da cucina una volta tanto nella vita non guasta.

Bisogna però stare attenti a non abusarne, per non rischiare di arrivare con le “stigmate” allo stomaco. Ecco perchè è lecito sapere quali sono le alternative a questo speciale ingrediente che può facilmente stuzzicare l’appetito degli amanti del cibo.

Il formaggio spalmabile con il latte può essere una valida soluzione alla panna da cucina. Esso è indicato principalmentenei primi piatti, ma anche per le frittate o i rustici fatti in casa.

Un’altra alternativa, più propriamente per i soggetti vegani e gli intolleranti al lattosio è senz’altro la panna vegetale, da aggiungere a soia e riso su tutti. Poi abbiamo la ricotta che sicuramente va annoverata tra le possibili composizioni più gustose ma meno caloriche di una panna da cucina.

In questo quadro speciale del gusto contenuto rientrano lo yogurt, amido di mais e latte e farina, la “sosia” besciamella e infine banana e albume, da utilizzare anche come variante per dolci.

