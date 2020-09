Paola di Benedetto, “un posto al sole” per la bellissima showgirl – FOTO

Paola di Benedetto torna su Instgram dopo una breve pausa con una foto che fa sorridere i suoi fan. La giovane infuencer si trova in “un posto al sole”.

Giovane e bellissima, Paola di Benedetto ha conquistato tutti grazie alla sua genuinità e al suo naturale buon umore. Dopo i primi esordi da modella in una Milano che le era sconosciuta, la 25enne vicentina ha proseguito la sua carriera approdando in tv, prima come ballerina e poi come opinionista e conduttrice. Tra le sue partecipazioni di maggior successo, quella all’Isola dei Famosi nel 2005 e quella più recente al Grande Fratello Vip 4, dalla quale è uscita vincitrice. Recentemente la bella showgirl ha ripercorso alcuni dei momenti salienti degli ultimi anni con una sfilza di foto inedite. Poi è scomparsa dai social, ricomparendo dopo alcuni giorni con un bellissimo scatto e, forse, la promessa di un nuovo progetto. Clicca su “successivo” per vederlo!

Paola di Benedetto, una foto dove c’è sempre il sole