Sabrina Salerno pazzesca : la canotta è al limite dell’esplosione – FOTO

Sabrina Salerno. La popolarissima showgirl ligure inaugura settembre mostrando tutta la sua avvenenza su Instagram, social in cui è attivissima

Un’estate in giro per l’Italia quella passata dalle bellissima showgirl e cantante Sabrina Salerno. Nei lunghi mesi afosi appena trascorsi l’abbiamo vista godersi il sole e il mare a Porto Venere, poi una capatina in Veneto a Jesolo, infine un assaggio di montagna, sulle Dolomiti, per la precisione a Cortina d’Ampezzo. Tutte mete gettonatissime dai vip nostrani.

Ha sempre tenuto informati sui suoi spostamenti i fan tramite immagini pubblicate su Instagram: tra escursioni in barca, shopping nei negozi tipici del luogo, degustazioni dei piatti tradizionali, i suoi scatti sensuali con costumi striminziti hanno acceso il fuoco dei follower.

Classe 1968, 52 anni e non sentirli. Un’eterna ragazzina, dagli anni ’80 imperversa nello show business italiano sempre con grande successo e favore di pubblico che la segue per il suo dirompente sex appeal.

Sabrina Salerno. Uno sguardo che incanta