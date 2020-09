Sara Croce, un costume così mai visto, roba da vietato ai minori-FOTO

Sara Croce condivide uno scatto su Instagram che fa impazzire il web, con un costume bianco aperto ovunque

Visualizza questo post su Instagram Good morning sunshine☀️🤍 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:53 PDT

La bella bonas di Avanti un’altro, Sara Croce appare uno schianto su Instagram con un costume bianco aperto dappertutto, che lascia intravedere ogni centimetro del suo corpo scolpito. Il costume incrociato al seno prorompente, si allaccia al collo delicato della bella bionda ed è aperto in vita e anche più sotto. Si vede perfettamente l’addome scolpito della ragazza. Il web impazzisce per la sua sensualità e bellezza. La giovane condivide di continuo scatti da perdere la testa, dove sfoggia il suo fisico perfetto mostrando lato B e lato A continuamente. Non si risparmia nessuno scatto, nemmeno ora che è fidanzata e potrebbe far ingelosire il compagno vedere tutte queste foto mezza nuda.

La storia d’amore con il calciatore e la vita di Sara Croce

La bella Sara Croce è approdata sul piccolo schermo grazie al concorso di Miss Italia, a cui ha partecipato nel 2017. Dopo questa partecipazione è stata notata ed è stata scelta per fare Madre Natura in Ciao Darwin 8. Attualmente la 22enne lavora come Bonas per Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. La giovane è nata a Pavia e vive lì con la madre, mentre il padre vive con il fratello in un’altra casa dato che sono divorziati. Oltre ad aver preso parte a Ciao Darwin e lavorare come bonas, la bella Sara è una studentessa universitaria nella facoltà di Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Vanta anche numerosi lavori come modella, tuttavia ha abbandonato le passerelle perché si vedeva troppo magra e così ha iniziato ad appassionarsi di fintess.

Visualizza questo post su Instagram My happy place💙 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 9 Ago 2020 alle ore 8:51 PDT

Ad oggi Sara frequenta un calciatore, Gianmarco Fiory il ragazzo gioca come portiere per il A.C Gozzano, squadra di serie C. Fiory è anche più grande di Sara di qualche anno, ha infatti 30 anni. La loro storia è iniziata da poco ma sembrano molto affiatati e innamorati. Lei precedentemente ha avuto una storia con Andrea Damante.

