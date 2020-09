Alessandra Amoroso, la gonna è cortissima e le gambe pazzesche, bella – FOTO

Alessandra Amoroso elegante e sexy per i Seat Music Awards all’Arena di Verona. Stacco di coscia fantastico e tacchi vertiginosi

Bellissima ed emozionata è Alessandra Amoroso nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Un’istantanea per fermare un momento importante per lei e la musica. La sua partecipazione ai Seat Music Awards, il più grande concerto live, svoltosi ieri sera all’Arena di Verona, e in onda in diretta in prima serata su Rai 1, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Un appuntamento importantissimo che ha riunito tanti big della musica italiana come Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Gianna Nannini e molti altri che ha avuto lo scopo di raccogliere dei fondi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.

Sul palco Carlo Conti e Vanessa Incontrada e una serata davvero indimenticabile che da casa è stata molto seguita. Un’edizione molto speciale dunque per la serata dedicata ai consueti premi della musica italiana. Niente premi quest’anno ma la presenza degli artisti e le loro esibizioni come regalo verso i lavoratori dello spettacolo.

Alessandra c’era e anche con molto orgoglio. Elegantissima e un outfit da paura che ha spopolato in tv e sul web.

Alessandra Amoroso, elegantissima per i Seat Music Awards, fan in delirio