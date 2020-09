Ambra Angiolini pubblicizza il libro appena uscito di Camila Filippi-FOTO

Ambra Angiolini condivide un post su Instagram, per pubblicizzare il libro della sua collega Camilla Filippi

Esce oggi il libro di Camilla Filippi dedicato alle donne. Ambra Angiolini lo sponsorizza sul suo profilo Instagram e ricorda l’appuntamento a Brescia, la città in cui vive con i figli, l’8 settembre alle ore 21 alla Latteria Molloy. Ci saranno degli ospiti speciali, Laura Castelletti, Fabio Larovere e l’ex marito della Angiolini, Francesco Renga. La collega Camilla, nei commenti sotto il posto di Ambra commenta ringraziandola della pubblicità. Nel post appaiono due foto, una con Ambra e Camilla insieme e quella dopo della copertina del libro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Benedetta Parodi ancora in spiaggia: bellissima al tramonto – FOTO

Il libro di Camilla Filippi, “La sorella sbagliata”

Il titolo del libro sponsorizzato da Ambra Angiolini e scritto dall’attrice Camilla Filippi, s’intitola “La sorella sbagliata”. Ambra nel suo post Instagram, anticipa che il libro tratterà gli argomenti antirughe e dimagrire dopo le vacanze, ma è ironica perché il libro tratta di tutt’altro. Sul profilo Instagram della Filippi si può vedere già il successo che sta avendo il suo libro, in moltissimi lo stanno acquistando.

Camilla Filippi sotto una veste che non abbiamo mai visto. L’attrice infatti si è dedicata alla narrativa inaspettatamente e ora esce il suo romanzo. La storia è ambientata nel 1978, anno in cui l’Italia viveva un periodo storico molto critico e difficile, erano gli anni di piombo. Infatti era l’anno del rapimento dell’esponente della Democrazia Cristina, Aldo Moro rapito dalle brigate rosse e ucciso dalle stesse. Dunque, mentre l’Italia si interrogava sulla fine di Aldo Moro, due sorelle Luciana e Giovanna intraprendevano un viaggio importante per loro, che avrebbe determinato il loro futuro e rapporto dopo la morte della madre. Una storia commovente, di profondo amore e odio di due sorelle rivali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Harry e Meghan trovano lavoro. I duchi alla conquista di Hollywood

Abbiamo due sorelle quindi, una che è la figlia perfetta ed infatti è la preferita e una che è ribelle, con un carattere difficile e infatti cambia città e cambia vita. La storia ruota intorno al rapporto tra le due sorelle e di come si riscoprono a causa del lutto della madre. Il libro promette una storia intrigante e dolce. Da oggi il libro è disponibile in tutte le librerie, per chi volesse una lettura tagliente e commovente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.