Aragosta blu salvata in un ristorante…stava per essere mangiata

Una rara aragosta blu stava per essere mangiata in un ristorante di Ohio, per fortuna è stata salvata. Cosa è successo nel dettaglio

Ohio, in un ristorante è stata salvata un’aragosta blu, esemplare molto raro, che stava per essere mangiata. Ad accorgersi di tale rarità è stato un impiegato del ristorante “Red Lobster” a Cuyahoga Falls, notando fin da subito il particolare colore del crostaceo durante una consegna. Una volta fatta la scoperta, i proprietari hanno contattato immediatamente gli ambientalisti del Monterey Bay Aquarium che successivamente hanno chiamato lo zoo di Akron, collaboratore insieme al ristorante in una partnership per la conservazione dell’animale in tutto lo stato chiamata Seafood Watch.

Aragosta blu, da cosa dipende il colore