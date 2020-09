Belen e Stefano finalmente la verità sulla fine del loro matrimonio

Stefano e Belen, finalmente i motivi reali della loro rottura escono allo scoperto

Da qualche mese ormai Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno di nuovo rotto il loro legame. Fino ad ora sula vicenda c’è stato molto gossip e molte notizie forti sul motivo della fine della loro storia. Stefano è stato accusato di aver tradito Belen con Alessia Marcuzzi, quando entrambi hanno smentito questa notizia. La Rodriguez si era mostrata sofferente in una storia su Instagram parlando della fine del rapporto con il marito. Poi sono cominciati i flirt di Belen con diversi uomini, e Stefano è stato pizzicato insieme a Mariana Rodriguez. Ora finalmente sono venuti fuori i motivi reali che avrebbero spinto la coppia a dirsi addio ancora una volta.

A quanto pare è stato nuovamente il ballerino a lasciare la showgirl, come era capitato in passato e non c’entra un tradimento. Il motivo della scelta del ballerino sarebbe da attribuire a divergenze caratteriali dei due, evidentemente non sono compatibili su quel lato.

Il gossip è un grosso problema per Stefano

Effettivamente i due hanno caratteri opposti, Belen si diverte molto e le piace farlo in compagnia di molti amici, inoltre è una persona che vive alla giornata. Stefano d’altro canto è un uomo molto razionale e preferisce programmare la sua vita. Pare anche che il problema del Gossip sia stato un forte motivo per dire basta da parte di Stefano, infatti lui vorrebbe uscirne completamente mentre Belen vive tanto di quello. D’altronde è proprio il gossip che l’ha resa così famosa.

Nonostante questa mossa azzardata del ballerino di lasciare la moglie, pare che poco dopo poco lui abbia capito l’errore commesso e abbia tentato una riconciliazione. Tuttavia questa volta Belen non si è fatta trovare pronta ad aspettarlo, anzi si è data alla pazza gioia con altri uomini. Forse per fare una ripicca a Stefano e ne avrebbe avuto tutti i motivi. Chissà cosa accadrà prossimamente tra i due.

