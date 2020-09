Belen Rodriguez, sorriso e sensualità in bianco e nero – FOTO

Belen Rodriguez una volta di più irresistibile su Instagram, la splendida showgirl argentina lascia senza fiato i suoi fan con uno scatto suggestivo

Meravigliosa come sempre, non perde mai il suo fascino, anche nei momenti più difficili. Belen Rodriguez ha conquistato tutti, fin dall’inizio della sua carriera, per la sua solarità e la sua bellezza con pochi eguali. Gli ultimi mesi non sono stati facili per lei, con la nuova rottura con Stefano De Martino. Eppure, dopo che la coppia era tornata insieme lo scorso anno, sembrava che la famiglia con il piccolo Santiago potesse finalmente essere felice. Ma la showgirl argentina continua ad andare avanti a testa altissima. E sui social, dove è sempre molto attiva, non perde mai il suo tocco inconfondibile.

Belen Rodriguez è una favola, la sudamericana bella da impazzire