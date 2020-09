Berlino, 5 bambini trovati morti in un appartamento

Cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento di un condominio a Solingen, nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia

La notizia data in prima battuta da mezzi di informazione locali è stata confermata dalla polizia di Wupperthal. Le età dei bambini: 1,2,3,6 e 8, riporta la Bild.

“Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla – si è limitato a dire il portavoce – I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”.

Secondo quanto trapelato da fonti della Bild, i piccoli sarebbe stati ammazzati dalla madre di 27 anni, che poi si sarebbe gettata sotto a un treno della metropolitana, uscendone ferita e in condizioni gravi. La donna avrebbe chiamato la madre dopo la strage dicendole quello che aveva fatto e che si sarebbe andata ad ammazzare insieme al sesto figlio: 11 anni. Ma il ragazzo pare, sempre secondo la Bild, che sia al sicuro con la nonna.