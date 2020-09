Caterina Balivo divano, bellezza e tante risate .. che spettacolo – Foto

Caterina Balivo a Milano: su Instagram posa in alcune foto insieme alla sorella. Le due si divertono ma mostrano anche il loro lato sexy

Caterina Balivo è un continuo successo sui social. Lontana dalla tv da un po’, dopo la chiusura di stagione di Vieni da me, la bella partenopea tiene incollati i suoi fan suoi social ed in particolare su Instagram.

C’è grande curiosità sul suo ritorno o meno in tv. Lei la alimenta e in una foto in cui appare con i capelli scompigliati mentre fa colazione scrive: “Primo settembre sei arrivato e ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci”.

Un messaggio enigmatico quello mandato dalla conduttrice 40enne ed i fan si sono scatenati con le domande per sapere se e quando tornerà in tv. “Passerà un po’, così ringiovanisco”, ha risposto usando ancora una frase un po’ enigmatica.

Cosa dobbiamo aspettarci dunque dalla Balivo? Tutto in forse ancora ma probabilmente per una sua scelta. Questo lo ha lasciato intere rispondendo ad un’altra domanda di un fan. Colpa della Rai se è fuori dai palinsesti? Nient’affatto! “No, mamma Rai avrebbe voluto” ha scritto la moglie di Guido Maria Brera. E allora se per ora Caterina non è in tv ci tocca seguirla sui social.

Caterina Balivo a Milano, bella e spensierata insieme alla sorella