Chiara Biasi, top bianco e minigonna. Che gambe -FOTO

Chiara Biasi non ne vuole sapere di tornare in Italia. Si gode ancora quel che è rimasto dell’estate 2020 in compagnia delle sue amiche

Chiara Biasi insieme alle sue amiche è ancora immersa in un paradiso terrestre. Si trova infatti a Ibiza e non ne vuole sapere di tornare alla routine di tutti i giorni. Lì si gode gli ultimi giorni di questa estate speciale. Secondo le sue pubblicazioni su Instagram, le sue vacanze sono state all’insegna di mare e sole. Forse a differenza di altri vip la Biasi è stata attenta ed ha preso le giuste precauzioni.

Chiara Biasi, lo stacco di coscia manda in tilt