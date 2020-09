Coronavirus, dipendente comunale positivo: chiusi tutti gli uffici

Succede a Trapani. Gli uffici del Comune resteranno chiusi per due giorni su disposizione del sindaco Giacomo Tranchida

Tornano a salire i casi di coronavirus nel nostro Paese. L’emergenza sanitaria non è ancora passata e si fanno i conti con diversi focolai in giro per lo Stivale. Non va bene in Sicilia e in provincia di Trapani. Ad oggi i casi di positività sono arrivati a quota 35, molti dei quali legati al focolaio di Salemi.

Quello che fa notizia però è la chiusura degli uffici comunali di Trapani. È qui che un dipendente è risultato positivo al coronavirus e così il sindaco della città, Giacomo Tranchida, ha disposto la chiusura di Palazzo d’Alì.

Il primo cittadino ha ordinato che il Municipio resterà chiuso per due giorni: oggi e domani. Si procederà alla sanificazione dei locali e poi lunedì si potrà ritornare al lavoro in presenza. Nel mentre per i dipendenti è stato disposto lo smartworking.

Coronavirus, chiuso a Trapani anche un centro estetico

Per via dei contagi a Trapani è stato chiuso anche un centro estetico della città. La titolare dell’”Arteestetica” ha informato i suoi clienti che la sua attività resterà momentaneamente chiusa proprio per la positività al Covid-19. Molto probabilmente il contagio è avvenuto presso il ristorante “La Giummara”.

La titolare del centro estetico ha fatto sapere che cercherà di rintracciare e avvisare tutti quelli che sono entrati in contatto con lei per effettuare i controlli ed i test del caso.

Questo uno dei casi che rientra nei dati riportati dall’Asp di Trapani che parla di 35 casi di positività al coronavirus in tutto il territorio provinciale. Sette nello specifico quelli individuati nel focolaio di Salemi.

