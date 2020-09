Covid-19, nella giornata di ieri è giunta la notizia che anche Silvio Berlusconi è positivo al tampone. L’ex premier ha svelato le sue condizioni durante un intervento telefonico.

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus: l’ex presidente del consiglio, tuttavia, sta bene e non ha né febbre né altri sintomi. Berlusconi, nel corso delle scorse settimane, aveva soggiornato in Sardegna e aveva incontrato anche Flavio Briatore. Il politico ed imprenditore è in isolamento nella sua villa ad Arcore ma sta lavorando per supportare il suo partito per le prossime elezioni. Il Cavaliere ha parlato delle sue condizioni tramite un intervento telefonico ad un convegno a Genova.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi

Berlusconi, nel periodo più duro della pandemia, aveva trascorso diversi mesi in una sua proprietà a Nizza. L’imprenditore è rientrato a Milano per poi trascorrere le vacanze estive in Sardegna. “Non ho più la febbre né dolori”, ha spiegato il leader di Forza Italia. “Tanta vicinanza mi ha commosso e questo è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa“. Berlusconi è intervenuto telefonicamente durante un convegno a Genova e ha svelato che continuerà a lavorare per il suo partito direttamente da casa sua.

La compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina, ha ricevuto qualche ora fa il risultato del test: anche la deputata è positiva al Covid-19. La 30enne, fin dall’inizio della pandemia, è rimasta al fianco del suo fidanzato.

