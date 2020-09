Covid, la follia corre in corsia: due pazienti positivi lasciano l’ospedale

Due pazienti positivi escono dal Covid Center del Loreto Mare. La direzione generale dell’Asl: “Messa a rischio la salute pubblica”

La follia corre in corsia. Accade al Loreto mare di Napoli, al Covid Center. Die pazienti positivi hanno lasciato l’ospedale mettendo a repentaglio la salute pubblica. Protagonisti due ragazzi, che si erano recati al Loreto per farsi fare un tampone poichè avvertivano dei sintomi. Dopo sono usciti ma erano risultati positivi. In fretta sono stati riportati in ospedale dal 118. “Quanto avvenuto durante la notte al Covid Center Loreto mare è gravissimo perché denota una condotta da parte dei due pazienti positivi al Covid che ha messo a rischio la salute pubblica. È altrettanto grave che per motivare un gesto irresponsabile sia stato gettato discredito sull’operato del personale che lavora ogni giorno con abnegazione e professionalità“. Con questo comunicato la direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro ha denunciato il caso e dato mandato ai legali di provvedere.

Covid, Campania in piena seconda ondata

La Campania continua ad essere tra le Regioni più colpite dalla seconda ondata di contagi da coronavirus. La mobilità turistica ha cambiate ben presto la situazione in una regione dove il contagio è sempre stato tenuto sotto controllo anche nei periodi di picco dell’infezione italiana. Ecco i risultati di ieri:

Positivi del giorno: 117 (*) Tamponi del giorno: 5.134

Totale positivi: 7.285 Totale tamponi: 430.232

​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 446

Guariti del giorno: 7 Totale guariti: 4.437 (di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* 39 viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri).

M.P.