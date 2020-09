Splendida Elena Morali, che su Instagram rende felicissimi tutti i suoi ammiratori. Il merito è di questi scatti nei quali appare scintillante come una dea.

Ha assolutamente dell’incredibile il fisico mozzafiato che Elena Morali sfoggia nel corso delle sue belle vacanze in Campania. La splendida bergamasca, classe 1990, ha trascorso alcuni giorni di assoluto relax e di spensieratezza a Porto Rotondo, in Sardegna. E da pochissimo si è spostata dapprima ad Ischia e poi a Positano.

Con lei c’è il fidanzato Luigi Favoloso, che in tanti conoscono per la passata love story intrattenuta con Nina Moric. La relazione tra quest’ultimo e la modella croata si è però bruscamente interrotta verso la fine del 2019, con delle vicende anche poco carine. Invece, per quanto riguarda la Morali, in molti la ricordano accanto a Gianluca Fubelli, lo ‘Scintilla’ del gruppo comico ormai disciolto ‘I Turbolenti’. Con il 47enne Fubelli la bergamasca classe 1990 aveva intrattenuto una relazione che aveva fatto molto discutere per via della differenza di età.

Elena Morali, un corpo in cui non c’è nulla che non vada