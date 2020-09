Ciro Campagna, il giovane volontario della Protezione Civile travolto da un’auto sull’autostrada A16, nei pressi di Cerignola (Foggia), è deceduto dopo giorni di agonia.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni, ricoverato da giorni all’ospedale di Foggia a seguito di un incidente stradale. Il 19enne volontario della Protezione Civile, lo scorso sabato, durante un intervento per lo spegnimento di un incendio lungo l’autostrada A16, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia, era stato centrato da un’auto. Il giovane era stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti del capoluogo di provincia pugliese, dove è deceduto nella serata di ieri dopo giorni di agonia.

Foggia, morto il giovane volontario della Protezione Civile investito sull’autostrada A16: il cordoglio del sindaco

Lutto a Foggia che piange la scomparsa di Ciro Campagna, il giovane volontario della Protezione Civile rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa sabato scorso, 29 agosto. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, il volontario di 19 anni era intervenuto in supporto dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio lungo l’autostrada, nei pressi di Cerignola (Foggia), quando è stato improvvisamente travolto da un’auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove è arrivato in condizioni critiche. Il 19enne è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici, ma ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano. Ciro si è spento nella serata di ieri, mercoledì 2 settembre, dopo giorni di agonia nel nosocomio foggiano.

A comunicare il decesso è stato il sindaco di Foggia, Franco Landella attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Ciro Campagna – ha scritto il primo cittadino- non è più tra noi. Nonostante la sua giovanissima età, era impegnato fattivamente nell’associazione di Protezione Civile ERA Ambiente che, assieme alle altre realtà associative locali, svolge quotidianamente importanti funzioni sul territorio“.

Il sindaco Landella, addolorato per la tragica scomparsa che ha sconvolto l’intera comunità, ha annunciato che oggi verrà allestita la camera ardente presso l’Aula consiliare di Palazzo di Città. Inoltre, riferisce Leggo, verrà avviata anche una raccolta fondi tra i volontari della Protezione Civile per aiutare la giovane madre e la sorellina del ragazzo.

