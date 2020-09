Geniale trovata di una compagnia aerea: si può prenotare il posto lontano dai bambini

La compagnia aerea Japan Airlines ha avuto una splendida idea per risolvere il problema di chi non sopporta i bambini a bordo che piangono

I bambini sono bellissimi e regalano tante soddisfazioni ai propri genitori e a famigliari e amici ma a volte quando piangono diventano fastidiosi soprattutto se il pargolo in questione non è un figlio o un nipotino. E allora la compagnia Japan Airlines si è inventata una nuova opzione per prenotare a bordo dei suoi aerei. Quando si effettua una prenotazione online appaiono sempre le opzioni per visualizzare i posti ancora disponibili e a questo punto che arriva la novità: i sedili già occupati da bambini tra gli 8 giorni e i 2 anni appare un’icona di un bebè. Quindi il passeggero che mal sopporta l’infante urlante sarà così avvisato e non occuperà il posto accanto o nei paraggi. Ma ci sono anche dei difetti in questo sistema di prenotazione. I problemi si presentano nel caso in cui le persone con figli prenotino successivamente perché il sistema appunto non tiene conto di prenotazione che possono avvenire in un momento futuro. Stessa cosa accade se ci sono cambi a bordo. Inoltre se si prenota in gruppo o si abbia uno sconto o una prenotazione questa opzione non vale.

Qualcuno si è già congratulato con la compagnia aerea

Tuttavia, nonostante le pecche di questo sistema di prenotazione, qualcuno ha lodato l’idea della Japan Airlines: “Grazie per avermi dato modo di non dover subire le urla e i pianti dei bambini per 13 ore di viaggio”. A scrivere attraverso Twitter questo commento è stato Rahat Ahmed, uomo d’affari che ha affermare di trascorrere tante ore in aereo. Inoltre alcuni hanno affermato di aver riscontrato nel sistema di prenotazione qualcosa di discriminatorio.

Ma ci sono altre compagnie aeree come Quantas e Air New Zealand che consentono ai neogenitori di avere la possibilità di scegliere i sedili migliori per i loro figli evidenziando con il logo di un passeggino. Anche gli altri passeggeri possono vedere però quest’icona e scegliere di sedersi in un’altra zona dell’aereo.