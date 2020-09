Splendida come nessun’altra, Georgina Rodriguez raggiunge Venezia per il Festival del Cinema. E lo fa indossando un vestito davvero incantevole, che bella.

Visualizza questo post su Instagram Allá voy Venecia 💃🏻 #venicefilmfestival Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 2 Set 2020 alle ore 11:46 PDT

Insieme sono una delle coppie più belle che ci siano. Parliamo di Cristiano Ronaldo e della sua Georgina Rodriguez. L’asso della Juventus fa coppia fissa con la bella ‘Giò’ sin dalla primavera del 2017. E già nel luglio dello stesso anno lei risultava essere in dolce attesa.

A fine 2019 i due si sono anche sposati, con una cerimonia che si è svolta in Marocco. Di professione modella, Georgina è testimonial per Yamamay. Ha 26 anni ed è nata in Argentina. Il papà è originario proprio del Paese sudamericano ed era un calciatore, mentre la mamma è spagnola. Lei figura tra gli ospiti vip della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che è iniziata il 2 settembre, in questo 2020 funestato dalla pandemia globale di Covid. Il Festival in Laguna rappresenta proprio il primo appuntamento post Covid in assoluto nel mondo.

Georgina Rodriguez, Lady Ronaldo è magnifica così vestita