Giallo di Caronia, trovati altri frammenti ossei: potrebbero essere di Gioele

Non ha ancora trovato una soluzione il giallo di Caronia in cui hanno perso la vita Viviana Parisi e suo figlio Gioele, di quest’ultimo sono stati rinvenuti solo i resti del suo corpicino

La Procura di Patti non si è mai fermata nella ricerca di altre tracce nel punto dove sono stati rinvenuti i resti di Gioele. L’estenuante e continua ricerca ha condotto gli inquirenti a trovare altri frammenti ossei proprio nel punto dei boschi di Caronia dove il 19 agosto scorso il piccolo figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello è stato ritrovato. Ora però c’è da capire un elemento importante ovvero se si tratta sempre di Gioele o se addirittura sono frammenti ossei di qualche animale morto nella zona. Dato che non c’è ancora una soluzione al mistero della morte di Viviana e di suo figlio, i vigili del fuoco insieme agli uomini della polizia scientifica non hanno mai smesso di cercare altri indizi utili alle indagini.

I boschi di Caronia dove sono stati rinvenuti Viviana e Gioele sono ancora sotto ispezione

Sono ancora sotto ispezione i due luoghi dove sono stati trovati la disc jockey e suo figlio. Sia la zona del traliccio dell’Enel che quella dove sono stati rinvenuti i resti del piccolo sono stati ripuliti proprio per condurre meglio le ricerche. Al vaglio del magistrato saranno i risultati degli accertamenti sul cranio del bambino, condotti da Roberta Somma, geologa forense della facoltà di geologia di Messina, guidata da Daniela Sapienza ed Elvira Ventura, medici legali.

Ancora non è chiara la morte del piccolo Gioele. C’è da stabilire se il bimbo sia deceduto insieme alla madre o prima durante l’incidente.

