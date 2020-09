Giovane di 17 anni trovata morta in spiaggia. Sparito il compagno

Giovane di 17 anni trovata morta in spiaggia mentre si trovava in vacanza in Abruzzo. Non ci sono tracce del compagno 40enne che era con lei

E’ di Marketa Adamcova il cadavere trovato nella spiaggia della Sentina di Martinsicuro (Abruzzo). La ragazza di origine ceca aveva solo 17 anni. Si trovava sulla costa Adriatica del nostro paese in vacanza insieme al fidanzato Tomas ​Cerveny, 40 anni, che risulta scomparso da diversi giorni.

Il suo corpo è stato rinvenuto da bagnanti occasionali lo scorso 30 agosto. Il mistero sulla sua morte s’infittisce. La coppia aveva preso in affitto un appartamento dentro il quale le forze dell’ordine non hanno rinvenuto nessun segno di colluttazione o violenza.

Giovane di 17 anni trovata morta in spiaggia. Non si esclude nessuna possibilità

I contatti con le famiglie di entrambi si sono interrotti proprio domenica scorsa. Al momento del ritrovamento Marketa Adamcova indossava un bikini nero, orecchini e aveva due profonde ferite a una coscia.

La procura di Ascoli non esclude nessuna possibilità. Potrebbe trattarsi di un incidente in mare che avrebbe coinvolto sia Marketa che Tomas, questo spiegherebbe anche la sparizione di quest’ultimo. Tuttavia s’indaga a 360 gradi.

Gli inquirenti fanno appello a chiunque abbia visto la coppia nelle ore immediatamente prima la loro scomparsa per ricongiungere tutti i pezzi di questo giallo.

