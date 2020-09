Ha vinto Sanremo 2004, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2004 fu caratterizzato da un’unica competizione senza che fossero create due categorie per i Big e le Nuove Proposte

La 54esima edizione di Sanremo vide Simona Ventura alla conduzione insieme a Gene Gnocchi affiancati da Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. In polemica con il direttore artistico Tony Renis, le case discografiche si sono rifiutate di far intervenire alla kermesse canora nomi di spicco sia come ospiti che come partecipanti. Anche alla conduttrice non andò giù una decisione di Renis, che portò come ospite un sassofonista 14enne, Francesco Cafiso. Secondo la Ventura si trattava di una violazione a una norma che tutela i minori in video attuata pochi mesi prima. Il giovane artista fu comunque accolto con favore dal pubblico. In questa edizione fu conferito a Gino Paoli il premio alla carriera. Al terzo posto si classificò Linda con Aria, Sole, Terra e Mare mentre sul secondo gradino del podio salì Mario Rosini con la dolcissima canzone Sei la vita mia.

Il vincitore di Sanremo 2004