Due fratelli incappano in un incidente sul lavoro estremamente grave. E purtroppo uno di loro paga con la vita questa tragica fatalità.

È terribile il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una azienda agricola in Piemonte. A Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, due giovani che stavano ispezionando un silos ricolmo di mangime per animali sono finiti con il precipitare all’interno della struttura. Entrambi hanno compiuto un volo di 40 metri.

A morire è stato un ragazzo di 22 anni e l’altra persona che era con lui, suo fratello di 25 anni, risulta invece ricoverato in ospedale, dove è entrato in codice rosso. Le sue condizioni sono estremamente gravi. Il giovane ha ricevuto soccorso all’interno dell’ospedale di Savigliano. Per quanto riguarda la vittima, il decesso è da imputare comunque non tanto alla caduta da una altezza considerevole ed al relativo impatto con il suolo. Quanto invece all’avere inalato l’aria resa tossica dal mangime e che l’aveva contaminata in maniera fatale. A raggiungere il luogo dove si è verificato questo tremendo incidente sul lavoro sono stati i vigili del fuoco di stanza a Savigliano e Saluzzo ed il personale medico del 118 a bordo di una eliambulanza.

Incidente sul lavoro, il bilancio di quanto avvenuto è tragico: la ricostruzione

Presente anche il personale Spresal dell’Asl. Da quanto si apprende, i ragazzi rimasti coinvolti in questa tragedia sono i figli del proprietario dell’azienda agricola. Le autorità stanno indagando per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza del caso. Questo compito tocca in particolare ai carabinieri, che pure hanno raggiunto l’azienda.

Una prima ricostruzione fa pensare ad un malessere con relativo svenimento da parte di uno dei giovani, mentre stava sistemando il mangime. E questo proprio a causa della contaminazione dell’aria. L’altro avrebbe allora provato ad aiutarlo. I soccorsi sono stati allertati proprio dal padre.

