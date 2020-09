Justine Mattera, in intimo è da paura: più spregiudicata che mai – FOTO

Justine Mattera non perde occasione per mettere in mostra un fisico spettacolare: la showgirl italo-americana colpisce in intimo, silhouette perfetta

E’ stata adottata dal nostro paese, ormai, da più di vent’anni. Originaria degli Stati Uniti ma ormai italiana a tutti gli effetti, Justine Mattera è uno dei personaggi più amati del mondo della tv nostrana. E nonostante vada ormai per i 50 anni (li compirà l’anno prossimo), rimane una icona di stile e fascino e si mantiene in splendida forma. Non è un mistero, per chi segue le sue gesta, che Justine curi molto la propria salute fisica e faccià molto allenamento con vari sport, acquatici ma anche ciclismo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per capirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Justine Mattera esagerata, costume striminzito e microslip, piovono critiche – FOTO

Justine Mattera, bellezza a stelle e strisce in lingerie