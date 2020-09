Mara Venier felice sul web, rassicura i fan: “E’ andato tutto bene”

Mara Venier. La signora per eccellenza della tv italiana ha passato un’estate turbolenta a causa di diversi incidenti e problemi di salute. La sua dichiarazione odierna

Nel momento di maggior paura per tutto il paese in cui forzatamente abbiamo subito uno stop generale, lei, Mara Venier, signora indiscussa della televisione nazionale, non si è fermata un attimo.

E’ rimasta al timone di Domenica In anche quando una rovinosa caduta negli studi di RaiUno le ha causato una frattura alla gamba destra. L’abbiamo vista ingessata ma sempre presente e preparata, in prima linea a informare e distrarre il pubblico a casa.

Successivamente un altro incidente casalingo l’ha costretta all’immobilità e a non poter godere appieno di quest’afosa estate 2020 ma l’amore dei cari e l’affetto dei fan hanno reso più liete le ore di convalescenza.

Visualizza questo post su Instagram : 20 Ago 2020 alle ore 9:18 PDT

Oggi lei stessa dà un annuncio di speranza e gioia grazie al suo profilo Instagram: “Semplicemente Mara. Oggi sono felice , tutto è andato bene.”

Non scende nei dettagli la famosa presentatrice ma da un commento si evince che si stia riferendo proprio alla sua salute.

Tanti i messaggi di sostegno alla propria beniamina da parte dei suoi 2 milioni di follower: “La vita ti premia perchè hai l’anima pura!”, “Menomale Mara! Sono felice per te!”, “Sono felice per te, la tua felicità è anche la nostra! “, “Siano benedetti questi momenti!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Caterina Balivo divano, bellezza e tante risate .. che spettacolo – Foto

Mara Venier. Dopo i problemi di salute riparte Domenica In