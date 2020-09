Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è positiva al Covid

A 24 ore dalla scoperta della positività di Silvio Berlusconi, anche Marta Fascina la nuova fidanzata sarebbe risultata positiva al Covid.

Anche la 30enne Marta Fascina, deputata di FI finita sulle riviste di Gossip per essere la nuova compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid. Solo ieri era stata divulgata la notizia della positività di Berlusconi. La coppia si trova ad Arcore in isolamento per monitorare le proprie condizioni di salute e al contempo prevenire la diffusione del contagio. Entrambi sono attualmente asintomatici. La nuova fiamma – originaria di Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria – aveva trascorso tutto il periodo di quarantena con il famoso imprenditore. Con la Fascina, Berlusconi chiude definitivamente la storia con la napoletana Francesca Pascale, protagonista su tutte le pagine di Gossip per una presunta storia con la cantante Paola Turci.

Quali sono le condizioni di salute di Berlusconi e della compagna Marta Fascina

Berlusconi ha ricevuto tantissimi messaggi di supporto e sostegno, in molti ad augurargli una pronta guarigione. Lo stesso si è mostrato stupito per tutto il calore ricevuto, un forte applauso dedicato al leader di FI dal Senato nella giornata di ieri, appena appresa la notizia sulle condizioni di salute. La prima notte per Berlusconi sarebbe andata bene, le sue condizioni infatti non destano preoccupazioni, così come quelle della giovane compagna.

Il politico 83enne affronta con serenità le proprie condizioni di salute e attende di rimettersi completamente. Continuano i suoi impegni; nonostante il Covid Berlusconi sarà in collegamento telefonico con Rapallo per un incontro elettorale.

