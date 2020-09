Martina Stella, leonessa in gabbia : il body nero fa venire un infarto – FOTO

Martina Stella è inarrestabile sui social: la popolare attrice non smette di incantare con i suoi scatti provocanti e bollenti.

Martina Stella è dotata di una bellezza straordinaria e di una sensualità fuori dal comune. L’attrice è riuscita a conquistare anche il popolo del web a suon di scatti provocanti e bollenti mettendo in mostra con disinvoltura il suo fascino. La 35enne ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta 460mila follower. Martina, poco fa, ha messo in rete alcune foto alquanto particolari: la nativa di Impruneta indossa un body devastante.

Martina Stella illegale sui social: l’attrice fa sognare i fan

Martina Stella è inarrestabile sui social: il suo ultimo scatto ha collezionato in breve tempo 10mila cuoricini. L’attrice indossa un body nero che mette in risalto le sue curve da mozzafiato: le gambe sono incredibili come sempre e conquistano letteralmente la scena. La 35enne assume una posa sexy e appoggia la testa in una gabbietta per gli uccelli. “Ogni donna deve esaltare la propria femminilità con stile ed eleganza “, ha scritto nella didascalia.

Martina è più bella che mai: in questa estate incandescente la classe 1984 ha infiammato il mondo dei social con i suoi mostruosi scatti.

