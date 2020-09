Paolo Bonolis: “Briatore, no a caccia all’untore | Ecco come sto”

Paolo Bonolis ha reso noto il suo stato di salute dopo essere stato in compagnia di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus

Paolo Bonolis dichiara di sentirsi molto bene, così come la sua famiglia, a seguito della fine delle sue vacanze in Sardegna. Dopo l’informazione della positività di Flavio Briatore al Coronavirus, altre persone si sono preoccupate per la salute del conduttore. Infatti sono state viste foto di quest’ultimo assieme all’imprenditore nel corso una gara di calcetto.

Il presentatore ha parlato del suo stato di salute ai microfoni dell”Huffington Post‘. “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate“, ha sostenuto.

Paolo Bonolis e la FOTO con Flavio Briatore, poi risultato positivo al Coronavirus