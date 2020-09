Patate perfette? È possibile con un ingrediente speciale

In cerca delle patate perfette in padella? Il segreto è aggiungere un ingrediente speciale che insaporisce e rende gustoso il piatto

Le patate piacciono a tutti, grandi e piccoli. Un alimento semplice e povero ma veramente gustoso che si presta ad una miriade di preparazioni diverse per menù sempre nuovi in famiglia. Le patate accompagnano la carta, di qualsiasi tipo, fatte al forno o in padella, sempre ben gradite.

Ma come cucinarle al meglio e in modo perfetto? Spesso le patate non si cuociono in modo omogeneo, altre volte si attaccano al fondo della teglia e così via. Per fare delle patate perfette è sufficiente aggiungere un ingrediente speciale che le rende buone e sorprendentemente gustose. Sembra quasi strano a dirlo per via di un accostamento che può sembrare inopportuno e invece il risultato è stupefacente.

Per delle patate perfette basta inserire la panna acida e la santoreggia. Come fare? Lo vediamo insieme.

Patate perfette? È possibile grazie alla panna acida e alla santoreggia

Per preparare delle patate perfette i tuberi devono essere uniti alla panna acida e alla santoreggia. È necessario sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a pezzetti. Si cuoce poi in padella a fuoco medio con poco olio, si fanno dorare e poi si passa all’ingrediente segreto. La panna acida va spalmata in modo uniforme su tutte le patate. Si copre con il coperchio e si lascia cuocere per cinque minuti.

Questa ricetta è tipica della Russia, soggetta poi a seconda dei luoghi a varie modifiche e accorgimenti.

Per insaporire il tutto il suggerimento è di spolverare in padella la santoreggia. Dona un sapore aggiuntivo molto gustoso. Provare per credere.

