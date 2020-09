Rissa selvaggia, pugni e prese per il collo tra due donne all’imbarco dell’aereo – VIDEO

Rissa selvaggia domenica all’aeroporto la Guardia di New York. Scena di wrestling tra due donne. I presenti sotto shock filmano tutto

Scompiglio all’aeroporto La Guardia di New York per via di una rissa selvaggia che si è scatenata tra due donne. I fatti sono successi nella giornata di domenica all’imbarco per il volo diretto ad Atalanta della Delta Airlines.

Le due ragazze sono venute alle mani in attesa di imbarcarsi, lungo il corridoio che porta all’aereo e gli altri passeggeri hanno filmato tutto facendo diventare le immagini virali.

I motivi che hanno scatenato la violenta lite sono ancora da accertare ma quello che è certo è che le due ci sono andate giù pesanti. Pugni e prese al collo da scena da wrestling.

Rissa selvaggia in aeroporto, interviene la polizia

La scena della rissa selvaggia in aeroporto ha lasciato sgomenti tutti, i passeggeri che hanno assistito dal vivo e gli utenti che hanno guardato il video. Sgomenti anche gli addetti in aeroporto.

Nel video si sente una voce fuori campo che dice: “Vieni a prendere Aaliyah, sta litigando” chiedendo soccorso. Le due donne però continuano a darsele di santa ragione. Una donna interviene e grida: “Aaliyah! Fermati! Fermati!”. Arriva poi un uomo in soccorso che tenta di fermarle.

Ma c’è voluto l’intervento della polizia allertata da un’assistente. La testimone che ha filmato tutto ha raccontato che la polizia arrivata al gate ha portato in modo pacifico le due donne fuori dal corridoio per l’imbarco.

Per via della lite però il volo è partito con un ritardo di 30-40 minuti perché le due sono rimaste a terra ed è stato necessario cercare i loro bagagli.

