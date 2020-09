Ristampa di “Charlie Hebdo” delle vignette su Maometto: c’è chi protesta

La ristampa di “Charlie Hebdo” delle vignette su Maometto provoca proteste in Pakistan. Intanto Macron aveva difeso in Libano “la libertà di bestemmiare”

Erano in cento, giovedì 3 settembre a Muzaffarabad, capitale del Kashmir sotto il controllo pakistano, per protestare contro l’ultimo “uno” di Charlie Hebdo , che ha scelto di ripubblicare. La ristampa è arrivata in occasione dell’apertura del processo sugli attacchi jihadisti di Gennaio 2015. Si è trattato di diverse vignette del Profeta Muhammad che dal 2006 aveva reso il settimanale satirico un bersaglio dei jihadisti. I manifestanti si sono radunati in città, gridando slogan come “Smettila di abbaiare, cani francesi” o “Stop Charlie Hebdo” . La manifestazione si è conclusa senza violenza, dopo che una bandiera tricolore è stata calpestata e poi data alle fiamme. Diverse altre manifestazioni sono previste dopo la preghiera del venerdì, tra cui quella a Lahore, nell’est del Paese, del partito estremista Tehrik-e-Labbaik Pakistan, la cui lotta alla blasfemia è la principale arma politica. L’ambasciata francese in Pakistan ha invitato i suoi cittadini a “stare alla larga da qualsiasi raduno” e “evitare tutti i viaggi” venerdì.

Leggi anche > Germania, 5 bimbi trovati morti

Charlie Habdo, la ristampa delle vignette fa scatenare le proteste

La blasfemia è una questione molto delicata in Pakistan, il secondo paese musulmano più popoloso con quasi 220 milioni di persone, dove anche le accuse non provate di offendere l’Islam possono portare ad omicidi e linciaggi. La rappresentazione dei profeti è severamente vietata dall’Islam sunnita. Ridere o insultare il profeta Maometto è punibile con la morte in alcuni paesi musulmani, incluso il Pakistan. Le vignette pubblicate hanno toccato i sentimenti di milioni di musulmani, ha osservato il ministero degli Esteri, Shah Mehmood Qureshi, che spera di portare in tribunale i responsabili di questo atto spregevole.

Leggi anche > Attentato Navalni, in Germania non hanno dubbi

L’assoluzione nell’ottobre 2018 della cristiana Asia Bibi, che ha trascorso più di otto anni nel braccio della morte per blasfemia, che ha sempre negato, ha scatenato marce violente in tutto il Pakistan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter