Temptation Island, coppia ai ferri corti: “La mia famiglia non lo vuole”

Due protagonisti di Temptation Island ancora al centro dell’attenzione: la coppia sembrerebbe in crisi a causa della famiglia di lei che non vede di buon occhio la relazione

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordesini sono nuovamente in crisi. La coppia formata da due dei protagonisti di Temptation Island comunica al pubblico il difficile momento che sta attraversando. “Stiamo parlando e stiamo capendo cosa fare“, ha annunciato Antonella, che ha fatto sapere di essere nel bel mezzo di due fuochi. La sua famiglia non sembra infatti accettare la relazione, non vedendo nel personal trainer una persona adatta a lei.

I continui litigi tra Francesco e Antonella

I due si sono presi e lasciati diverse volte, vivendo sempre tutto alla luce del sole. O meglio, dei social. La modella Naomi De Crescenzo ha accusato la coppia, e in particolare la ex tentatrice di Temptation, di orchestrare discussioni per creare scompiglio e far parlare di sé. Secondo quest’ultima sarebbe quindi tutto falso, o parecchio accentuato per attirare l’attenzione dei followers. Francesco e Antonella non sono nuovi a questo tipo di dinamiche, più volte hanno litigato lanciandosi accuse da una storia di Instagram all’altra, riuscendo sempre apparentemente a risolvere. Ma le tensioni non sembrano essere solo social, i due sono stati beccati a discutere anche in un ristorante e i battibecchi sembrano essere all’ordine del giorno.

Secondo quanto dichiarato da Antonella è pero’ la sua famiglia il vero problema. “Non accettano che io stia con lui, e io ci tengo tanto ma tengo molto anche alla mia famiglia quindi devo capire cosa fare“. Corrisponderà al vero? O c’è altro dietro alla crisi?

