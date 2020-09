Wanda Nara fa sognare , distesa sul divano , il vestito è corto e si scopre tutto – FOTO

Wanda Nara continua le vacanze in un posto magnifico….per la donna non è ancora il momento di tornare alla quotidianità

Wanda Nara continua le sue vacanze in uno dei posti più belli d’Europa. L’estate per lei non è ancora finita e si gode gli ultimi attimi di relax. Insieme alla procuratrice sportiva c’è tutta la famiglia, i due figli e Icardi, di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni. Infatti dalla Francia arrivano voci riguardo alla sua positività al virus, visto che i suoi compagni Paredes e Di Maria, insieme a Wanda e Mauro in una festa a cui hanno partecipato qualche giorno fa, sono stati contagiati.

Wanda Nara, bellezza e paesaggio mozzafiato