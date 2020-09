Zodiaco, quali sono i segni più ossessionati dall’abitudine

Per alcuni segni zodiacali la routine quotidiana rappresenta qualcosa di rassicurante, che va a tenere a bada ansie mantenendo una percezione di controllo: scopriamo quali sono i segni più ossessionati dall’abitudine

Fare e rifare mille volte le stesse cose potrebbe apparire noioso agli occhi di chi è alla costante ricerca dell’adrenalina ricevuta in seguito a una novità. Una nuova esperienza, un avvenimento inaspettato, possono portare grande gioia ma ad alcune persone anche molta ansia. Alcuni segni zodiacali in particolare vedono nell’abitudine un riparo sicuro. Non si stuferebbero mai di ripetere alcune azioni o di frequentare sempre gli stessi luoghi. Scopriamo quali sono i quattro segni più abitudinari dello Zodiaco.

I segni zodiacali più ossessionati dall’abitudine

Tra i segni più abitudinari troviamo senza dubbio il Capricorno e la Vergine. Il primo è spinto da una mania del controllo che lo porta a non gradire quando le cose non vanno come si era prefissato. I nati sotto il segno del Capricorno amano l’abitudine, ripetere costantemente gli stessi gesti quotidiani, andare nei propri posti di fiducia. Per loro uscire dagli schemi mentali che si sono creati è difficile e potrebbe provocarli inquietudine.

Lo stesso vale per la Vergine, forse uno dei segni più razionali dell’intero Zodiaco. Tutto deve sempre essere organizzato alla perfezione e questo lo porta a essere molto abitudinario. Per il segno della Vergine tutto ciò che è sconosciuto è fonte di ansia. Le giornate sono spesso scandite dalle medesime attività, e non si stancherebbe mai di frequentare i suoi posti fissi. Ama circondarsi della sua stretta cerchia di amici. Tutto il resto appare ai suoi occhi come fonte di possibile turbamento.

Nettamente meno rigidi nelle loro preferenze ma ugualmente abitudinari sono il Toro e il Cancro. Il primo è un segno che ama la tranquillità e difficilmente va alla ricerca di eventi che potrebbero rovinarla. A differenza dei due segni precedenti può capitare pero’ che provi anche una sensazione positiva nei confronti dell’ignoto o di una nuova esperienza. Questo porterà il segno del Toro a lasciarsi andare e a cambiare, a piccole dosi, le sue abitudini. Ma ci vorrà il suo tempo.

Infine i nati sotto il segno del Cancro difficilmente provano ansia o si sentono turbati quando si trovano dinnanzi alla possibilità di cambiare le proprie abitudini. Anzi, sono spesso alla ricerca di qualcosa che vada a smuovere la propria quotidianità. Allo stesso tempo la paura e l’incertezza lo frenano il più delle volte e sebbene dentro di sé sappia di volersi lasciare andare, queste emozioni lo bloccheranno e lo porteranno a rimanere nella bolla delle sue abitudini. Solo quando si sentirà davvero pronto a spiccare il volo capirà che è quello di cui ha più bisogno e mollerà la presa.

