Nello Zodiaco sono tanti i segni che si distinguono per dei precisi tratti caratteriali. Ma quando si parla di diffidenza sono tre in particolare a spiccare.

I dodici segni dello Zodiaco si caratterizzano ognuno per avere delle determinate caratteristiche. Sia positive che negative, e che alla fine delineano quello che è il carattere di ciascun nato di ogni mese e periodo dell’anno. Ma le Stelle influenzano in particolar modo tre segni dello Zodiaco nello specifico, in quanto ad atteggiamento e diffidenza verso gli altri. Si tratta dei seguenti.

LEGGI ANCHE –> Segni Zodiacali, quali sono quelli in cerca di attenzioni?

Cancro. I nati tra giugno e luglio sono notoriamente famosi per la loro assoluta mancanza di fiducia nei confronti degli altri. Anche nei confronti di chi non ha alcuna ‘macchia’. Una diffidenza che è dettata prettamente dal fatto che i Cancro sono fatti così. Schivi per natura, bisognosi di dovere soppesare ogni loro emozione e quindi di dovere essere così tremendamente selettivi.

LEGGI ANCHE –> Segni Zodiacali e Tema Natale, in che modo ci influenza la Luna?

Zodiaco, questi i segni più diffidenti di tutti

Scorpione. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono in realtà molto restie a parlare di loro stessi, pur mostrando una buona propensione alla socialità. Ma l’animale che li rappresenta, uno scorpione per l’appunto, li rende non a caso ‘pungenti’. Se invadete il loro territorio non necessitando della giusta dose di conoscenza, vi sarà impossibile procedere oltre. La colpa è anche dovuta alla eccessiva apprensione innata negli Scorpione. I quali pensano spesso di avere qualcosa di sbagliato che possa essere malvisto dagli altri.

LEGGI ANCHE –> I Segni Zodiacali che hanno un buon senso degli affari. Siete tra questi?

Gemelli. Coloro che nascono tra maggio e giugno necessitano di molto tempo prima di concedere la loro fiducia. C’è bisogno di compiere un lungo percorso emotivo. E servirà anche tanta, tanta pazienza. Ma alla fine ne varrà la pena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

di Salvatore Lavino