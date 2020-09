Alessandra Amoroso come non l’avete mai vista, treccine e una mise insolita, una favola – FOTO

Alessandra Amoroso in versione calciatrice è una bomba di sensualità. Con scarpette, calzoncini e treccine incanta Verona

Un nuovo appuntamento nel cuore di Verona per Alessandra Amoroso. La cantante salentina ha partecipato mercoledì ai Seat Music Award dove ha spopolato con la sua voce immensa ed inimitabile. E ieri sera ha dato prova di sé in una veste tutta nuova e come nessuno l’aveva mai vista.

Dallo Stadio Bentegodi di Verona gli appassionati di calcio ma anche i fan di tanti cantanti, conduttori e professionisti dello spettacolo hanno ammirato una Alessandra in scarpette e calzoncini. Sandrina è scesa in campo per giocare la Partita del Cuore, insieme a tanti altri colleghi a supporto dei lavoratori dello spettacolo e ha ricoperto un ruolo anche importante: capitano.

Intervistata da Il Giornale, Alessandra non ha nascosto di essere molto agitata per via del suo ruolo importate: “Non ho mai giocato su di un campo così grande – ha ammesso – Ho l’ansia del fuorigioco”.

Alessandra Amoroso: che bomba in treccine, scarpette e calzoncini