Andrea Delogu crolla in diretta. La reazione incredibile di Marcello Masi

Andrea Delogu, presentatrice tv, è crollata in scena mentre conduceva La vita in diretta Estate. La reazione del collega Marcello Masi

La presentatrice Andrea Delogu non si è sentita troppo bene mentre svolgeva il suo lavoro, così è crollata in diretta davanti alle telecamere.

La professionista era reduce da una maratona televisiva per sostituire Pierluigi Diaco. Nel corso di una puntata de La Vita in Diretta Estate è stata protagonista di una scena preoccupante da un lato, tenera dall’altro.

Già prima dell’inizio della diretta aveva avvertito il suo pubblico tramite una Instagram story di non essere in forma smagliante.

Più i servizi andavano avanti, più lei accusava il colpo. Arrivati verso la fine della trasmissione la Delogu ha cercato sollievo togliendosi i tacchi e sperando che questo potesse darle equilibrio. Non è bastato.

Complice sicuramente la stanchezza accumulata negli ultimi giorni, forse qualche linea di febbre, la conduttrice è crollata ed è dovuta mettersi a terra per evitare di cadere rovinosamente, ha sentito il suo corpo cedere.

LEGGI ANCHE -> Yari Carrisi e Al bano, un rapporto conflittuale. Il figlio non perdona

Andrea Delogu. Il gesto di Marcello Masi che ha commosso tutti

Visualizza questo post su Instagram Set 2020 alle ore 10:36 PDT

Marcello Masi, compagno d’avventura della Delogu, è intervenuto nel modo più galante e delicato che si possa immaginare. Per togliere dall’imbarazzo la collega e dimostrarle tutto il suo sostegno, ha abbandonato ogni tipo di sovrastruttura mentale e ha fatto un gesto semplice, spontaneo ma significativo. Al momento di defaillance della presentatrice ha reagito sedendosi per terra accando a lei.

Leggi anche >>> CRISTINA PARODI DIVENTA STILISTA. GLI ABITI PERÒ COSTANO UNA FORTUNA. POLEMICA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:56 PDT

“Insieme nella buona e nella stanca sorte“ – così poi Masi ha commentato l’evento sulla sua pagina Instagram.

I commenti degli spettatori non si sono fatti attendere: “Gesti che fanno bene al cuore, anche se sono diretti ad altre persone. Non tutto è marcio”, “Questi sono gesti che ci riempiono l’anima”, “L’umanità che emerge!”.

Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente Marcello Masi conq ueste parole: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter