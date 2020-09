Anna Tatangelo, la sala prove diventa uno spettacolo di sensualità – FOTO

Anna Tatangelo ha fatto un gioco con i suoi fan e follower su Instagram: nelle sue stories infatti ha scritto di porle una domanda e i suoi seguaci si sono sbizzarriti con ogni tipo di curiosità

La cantante di Guapo ha messo da parte la vecchia ragazza di periferia per dedicarsi a un nuovo stile musicale incentrato su rap e trap. Nella nuova canzone infatti Anna Tatangelo duetta con Geolier, noto rapper del panorama musicale italiano. Ma Anna non si adagia sugli allori dei suoi 7 milioni di visualizzazioni del nuovo singolo ed è già al lavoro per sfornare altri brani che infiammeranno i fan così come ha fatto Guapo. Nelle sue stories recenti la cantante di Sora ha scritto ai propri follower di farle una domanda a cui lei insieme al suo staff avrebbe risposto.

Anna Tatangelo risponde alle domande dei fan