Barbara D’Urso in camicetta e senza slip si copre solo con le mani, fan in delirio – FOTO

Barbara D’Urso non molla e su Instagram pubblica delle foto davvero sconvolgenti, per lei l’età è solo un numero….i suoi fan in tilt

Sempre dritta per la sua strada, le critiche aiutano a crescere…basta metterci il cuore. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più note del momento, c’è chi la adora e chi invece la giudica continuamente ritenendola ridicola. La presentatrice di Pomeriggio Cinque però sembra non sentirsi gli occhi puntati addosso, o meglio a lei non interessa. L’importante è che se ne parli.

Barbara D’Urso, a sessantatré anni si fa sempre più bella