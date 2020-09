Beautiful, anticipazioni puntata 7 settembre: Thomas e i “fantasmi”

Beautiful, anticipazioni: Thomas ed Hope hanno formalizzato le nozze annunciando a Douglas il lieto evento, ma Thomas non è soddisfatto. Intanto Sally…

Nuove sfide attendono Thomas, intento a realizzare il suo ambizioso progetto di sposare Hope prima che lei venga a sapere della vera identità di Phoebe/Beth. Dopo che Xander è uscito dai giochi, il giovane Forrester ha capito che non può più aspettare. Lui ed Hope hanno annunciato il loro fidanzamento a Douglas, ma Thomas vuole che le nozze si celebrino il più in fretta possibile ed è disposto ad usare persino suo figlio per raggiungere i propri scopi. Nel frattempo Sally è tornata a mettere i bastoni tra le ruote nella storia tra Wyatt e Flo. I due progettano di andare a vivere insieme, ma Sally non ha mai dimenticato Wyatt e spera che un giorno lui possa tornare ad amarla.

Beautiful, anticipazioni: Thomas le prova tutte, Sally interviene

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas comprerà un proiettore per spaventare Douglas. Il bambino, terrorizzato dai fantasmi, dovrebbe rifugiarsi tra le braccia di Hope e risvegliare dunque il suo spirito materno. Insomma, sembra proprio che Thomas non si faccia scrupoli a manipolare suo figlio pur di arrivare ad Hope.

Nel frattempo, Sally andrà a trovare Wyatt. Colta da un impeto di coraggio, la ragazza proverà a baciarlo, sperando così di ricordargli i giorni felici della loro passata relazione. Quale sarà la reazione di Wyatt?

