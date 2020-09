Berlusconi positivo, tradito dalla cena di Ferragosto: tanti invitati

Coronavirus, la cena di Ferragosto. “A Villa Certosa c’erano tanti invitati”. Diverse fonti confermano, lì sarebbe avvenuto il contagio di Berlusconi

Sarebbe stata la cena di Ferragosto a rovinare i piani di Silvio Berlusconi. Quella serata a Villa Certosa con tanti invitati così descritta da Il fatto Quotidiano. Contagiata anche la nuova compagna Marta Fascina e perfino una guardia del corpo. Ci sarebbe la caccia a colpevole da parte dei familiari sempre secondo indiscrezioni. Nei giorni successivi Berlusconi è stato anche ad Angera, sul Lago Maggiore, come testimoniano i selfie raccontati da Varesenews. Intanto la figlia Barbara si sarebbe contagiata a Capri, dove la Billionaire in tanti avrebbero portato il contagio all’Anema e core di Capri e lì Barbara avrebbe contratto il virus avendo partecipato ad una gita in barca.

Berlusconi è intanto ricoverato al San Raffaele. La Tac ha riscontrato una polmonite bilaterale. Per il momento non è stata annunciata nessuna situazione di rischio e non c’è bisogno della terapia intensiva. Ma l’ex cavaliere dovrà fare molta attenzione, rimanere in isolamento e adottare le dovute precauzioni. Già da qualche giorno l’ex presidente del consiglio avvertiva qualche lineetta di febbre che andava e veniva, unita a sintomi di spossatezza e stanchezza. Così il suo medico, il dott. Zangrillo, colui che considerava il covid clinicamente morto, ha deciso di sottoporlo ad una tac e da lì è emersa in maniera più limpida la situazione.

Al momento, si cerca di setacciare le persone frequentate anche per capire se ci sono altri positivi. In caso di conferma della festa a villa Certosa, sarebbe grave non denunciare il fatto e soprattutto le persone presenti per sottoporle al tampone.

M.P.