Calciomercato Juventus, si lavora alle cessioni: diversi giocatori in esubero

La Juventus starebbe lavorando alle cessioni di alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino già in questa sessione di calciomercato.

La sessione di calciomercato entra nel vivo con le varie società a caccia dei colpi giusti per presentarsi al meglio in vista dell’imminente avvio di stagione. La Juventus sembra destinata ad essere la regina di questa finestra viste le numerose trattative in cui sarebbe impegnata. In primis quelle per acquistare un nuovo centravanti che vada a completare il reparto offensivo della rosa. La dirigenza sta valutando, inoltre, le varie cessioni per sfoltire la squadra ed incassare soldi da reinvestire sul mercato. Tra i possibili partenti, oltre all’ormai quasi certo addio di Gonzalo Higuain, ci sarebbero altri giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri lavorano alle cessioni: diversi giocatori in esubero

L’obbiettivo numero uno in casa Juventus è l’acquisto di un nuovo centravanti. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici è quello di Luis Suarez del Barcellona, trattativa su cui ormai la dirigenza lavora da giorni e che sta facendo sognare i tifosi. L’arrivo di un nuovo attaccante, però, non è l’unico fronte su cui si sta lavorando. Lo stato maggiore della Vecchia Signora, difatti, starebbe cercando di risolvere la questione riguardante gli esuberi in rosa mediante la cessione di alcune pedine.

A non rientrare nei piani del tecnico e della società, stando a quanto riferisce Sport Mediaset, ci sarebbero Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Aaron Ramsey. Il centravanti argentino è ormai da mesi dato come partente e si è parlato anche di una possibile rescissione consensuale del contratto che lo lega alla Juventus, in scadenza nel 2021. Anche per Khedira potrebbe arrivare la rescissione: il tedesco una volta liberatosi potrebbe trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo che da tempo lo segue. Infine per l’ex Arsenal sarebbero arrivate alcune offerte alla società, tra cui quella del Newcastle, destinazione però rifiutata dallo stesso centrocampista. Attualmente il valore del gallese è compreso tra i 20 ed i 25 milioni, cifra a cui si aggiungerebbero, per le casse bianconere, i quasi 7 milioni di euro netti a stagione del suo ingaggio.

Tra gli esuberi potrebbero rientrare, però anche Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Sull’esterno brasiliano sono finite diversi club, su tutti il Manchester United che da tempo vorrebbe portarlo in Premier League. I Red Devils sarebbero disposti ad offrire 30 milioni di euro ai bianconeri che, però, ritengono troppo bassa la cifra, dato che l’ex Bayern è valutato circa 10 milioni in più.

Bernardeschi, invece, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per l’acquisto di un obiettivo di calciomercato. Nelle scorse settimane si è parlato di uno scambio con il Napoli per Arkadiusz Milik.