Carlo Cracco, la realizzazione del sogno nel cuore dell’alta moda

Carlo Cracco non è famoso solo per i piatti da cucina che abbiamo imparato ad ammirare, grazie alle sue strategie culinarie…

Abbiamo mai provato a chiederci, lontano dai fornelli, Carlo Cracco cosa fa e dove risiede? Scopriamolo insieme.

La sua notorietà, si sa è come una nave che viaggia sistematicamente a gonfie vele, con quel lussuosissimo ristorante assiepato sotto la galleria di Corso Vittorio Emanuele II. Tra piatti e ingredienti glamour, esiste sempre più di una possibilità di spaziare tra le raffinatezze da lui forgiate.

Il tocco personalizzato di Carlo Cracco fa la differenza più totale nella qualità del prodotto, messo a tavola e ogni giorno raccoglie tutta una serie di consensi che confermano le sue indiscusse caratteristiche da cuoco.

Lo chef di Hell’s Kitchen ed ex promotore di MasterChef Italia, per cui ha lavorato per generazioni di talenti, oggi lo impariamo a conoscere anche sotto altri aspetti. Parliamo dei suoi spazi personali e degli averi che spiccano soventi nel cuore di una città, ormai da anni in continua espansione.

Carlo Cracco delizia il palato dei clienti e…della sua famiglia